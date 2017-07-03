Подмосковную деревню затопило после ливней

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жители деревни в Одинцовском районе обратились к властям из-за вышедшей из русла реки.

В деревне Бородки Одинцовского района Подмосковья уровень воды местами достигает одного метра, затоплены придомовые участки и подвалы домов, сообщил телеканал "360". Проблема с разливом реки Ликова была в деревне и раньше, но после ливней, которые прошли накануне, бедствие достигло больших масштабов.

По словам местных жителей, разлив реки стал происходить после того, как несколько лет назад во время реконструкции Минского шоссе было изменено ее русло. Сейчас в зоне подтопления находятся около десяти домов, однако с каждым годом воды на участках становится все больше.

В местной администрации объясняют, что река находится в ведомстве Российской Федерации, поэтому принимать меры можно только после согласования на федеральном уровне.

"По водному кодексу этим объектом должен заниматься собственник, а это Российская Федерация. На сегодняшний день Росприроднадзор в курсе ситуации, Министерство экологии Подмосковья в курсе ситуации, ищем пути решения", — заявил заместитель руководителя администрации городского поселения Лесной городок Владимир Романов.

Пока местные власти планируют построить временную дамбу и будут ждать решения от вышестоящего руководства.