Арбузы с химикатами начали продавать в Московской области

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сезон арбузов еще не начался, однако нелегальные торговцы уже предлагают купить продукт.

В Московской области появились нелегальные точки продажи арбузов, сообщил телеканал "360". Несмотря на то, что сезон арбузов еще не начался, вдоль трасс можно встретить множество предложений купить плоды.

Однако за внешним видом арбуза, который вряд ли вызовет у обычного покупателя какие-то сомнения, может скрываться состав, полный химикатов. Обычно плоды дозревают к середине-концу августа, поэтому те, что появились на прилавках сейчас, скорее всего, подвергались химической обработке для ускорения роста, в них может быть также добавлен сахарозаменитель и краситель.

Стоит отметить, что такие арбузы могут оказаться не только невкусными, но и по-настоящему вредными: отравиться арбузом гораздо реальней, чем любым другим товаром на рынке.