Количество погибших в подмосковных пожарах снизилось на 11,5%

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московской области за первые полгода количество погибших на техногенных пожарах сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За первое полугодие 2017 года количество людей, погибших во время техногенных пожаров на территории Подмосковья, уменьшилось на 11,5%. Это означает, что удалось сохранить 23 человеческие жизни. Снижать ущерб от техногенных пожаров в Московской области удается благодаря повышению прикрытия населенных пунктов региона всеми видами пожарной охраны, а также усилению профилактической работы на предприятиях и с населением", — приводятся в сообщении слова Пестова.

Он напомнил, что к техногенным пожарам относятся возгорания, которые происходят в жилых домах и квартирах, в нежилых помещениях, на производственных объектах и на транспорте.

"С 2013 года на территории Московской области введено в эксплуатацию 72 новых пожарных депо. Благодаря этому уровень прикрытия всеми видами пожарной охраны в регионе вырос за четыре года с 77% до 95%", — добавил Пестов.

По его словам, строительство новых депо продолжается и в 2017 году. Кроме того, для усиления пожарной защищенности отдаленных населенных пунктов принимаются компенсирующие меры — создаются и укомплектовываются необходимым оборудованием локальные противопожарные посты, принимаются меры для поддержки и развития добровольных пожарных дружин.