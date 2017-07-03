Форум "Я – гражданин Подмосковья" стартовал в Егорьевске

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Форум "Я — гражданин Подмосковья" для молодых и активных жителей региона стартовал в Егорьевске в понедельник, он продлится до 23 июля, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Мероприятие пройдет на берегу озера в зоне отдыха "Любляна". Участниками форума станут молодые и активные жители Подмосковья от 18 до 30 лет. Ранее на пресс-конференции руководитель Главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева сообщила, что в нем примут участие порядка десяти тысяч человек. Она отметила, что форум пройдет в квестовом формате. Делегаты разделятся на четыре землячества, которые будут участвовать в активностях и зарабатывать игровые ресурсы для победы в форуме.

В рамках форума пройдет несколько смен: "Лидерство", "Творчество и медиа", "Предпринимательство и инновации", "Студенчество и молодые политики", "Экология, спорт и патриотика", говорится в релизе.

Экспертами молодежного форума станут депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, рэпер Натан и другие известные политики и звезды спорта и культуры, уточняет пресс-служба Главного управления со ссылкой на руководителя ведомства Ирину Плещеву.

Программный директор форума Денис Исмаков отметил его уникальность. "Мы решили использовать образовательную технологию, ранее не практиковавшуюся в стране. Программа разбита на три блока: развитие софт-скилс или навыков, необходимых для достижения социального успеха; проектный менеджмент; обмен опытом с отраслевыми экспертами, добившимся успеха в своей сфере. Все будет подано в формате квеста, чтобы глубоко вовлечь участников", — приводит слова Исмакова пресс-служба ГУСК.