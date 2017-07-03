Почти на 16% снизилась смертность от ДТП в Подмосковье за 5 месяцев

МОСКВА. 3 июл — РИА Новости. В Московской области сократилась смертность от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) почти на 16% за пять месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за пять месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий снизился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила Забралова, ее слова приводятся в материале.

Она добавила, что в январе-мае текущего года в регионе в результате ДТП погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

"В регионе работает единая система вызова экстренных служб "112", которая обеспечивает автоматизированный прием и обработку вызовов скорой; отработана схема маршрутизации пациентов, пострадавших в ДТП. В Подмосковье медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и 15 бригад экстренной медпомощи областного территориального центра медицины катастроф, регулярно обновляется автопарк службы", — подчеркнула Забралова.

В Подмосковье на базе стационаров, в том числе вдоль федеральных трасс, организовано 44 травматологических центра, где оказывают медпомощь пострадавшим в ДТП, заключила она.