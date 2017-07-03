Число обманутых дольщиков в Подмосковье с 2012 года уменьшилось в 4 раза

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Количество обманутых дольщиков в Московской области, по сравнению с 2012 годом сократилось более чем в четыре раза — до порядка 4 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

"По сравнению с 2012 годом нам удалось сократить количество обманутых дольщиков более чем в 4 раза. Сегодня их насчитывается порядка 4 тысяч человек. Мы привлекаем инвесторов, чтобы достраивать проблемные объекты. Задача в том, чтобы в кратчайшие сроки были отработаны механизмы решения проблем таких долгостроев", — сказал Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также на совещании был рассмотрен вопрос перехода к единым тарифам на коммунальные услуги в муниципальных районах и городских округах.