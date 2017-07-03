В Подмосковье началась аккредитация такси для работы на МАКС-2017

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аккредитация для таксомоторных компаний, которые будут перевозить пассажиров во время Международного авиакосмического салона МАКС-2017, открылась в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области начало аккредитацию таксомоторных компаний, которые будут перевозить пассажиров во время проведения 13-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Только аккредитованные такси смогут проехать к аэродрому "Раменское", где пройдут мероприятия", — приводятся в сообщении слова главы министерства Игоря Трескова.

Он отметил, что впервые таксомоторные компании региона примут участие в транспортном обслуживании мероприятий международного уровня. Аккредитацию получат юридические лица или индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на оказание услуг такси. Все автомобили должны быть не старше четырех лет, иметь техническую возможность для приема безналичной оплаты проезда, а также детское удерживающее устройство. Экологический класс такси должен быть не ниже "Евро-4".

Общее количество легковых такси, допущенных к транспортному обслуживанию, составит 50 единиц. Юрлицо или ИП, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа на территории Подмосковья, имеют право на подачу аккредитационной заявки на 10 автомобилей, поясняется в материале.

"Компании-перевозчики обязаны будут каждый день перед выездом проверять техническое состояние автомобилей. Водители будут проходить медицинский осмотр перед каждым рейсом. Заявки принимаются министерством транспорта и дорожной инфраструктуры в течение шести рабочих дней с момента начала аккредитации. Решение примет специально созданная межведомственная комиссия", — добавляется в сообщении.

Компании с неоплаченными штрафами за нарушения правил дорожного движения или устаревшим автомобильным парком к работе допущены не будут.

МАКС проходит в Жуковском с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени Громова. В этом году МАКС пройдет с 18 по 23 июля.