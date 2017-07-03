В Подмосковье обновили портал "Добродел" для удобства жителей

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. Обновленная версия интернет-портала "Добродел" начала работу с 1 июля, сайт и мобильная версия стали еще удобнее для пользователей, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Портал "Добродел" обновился 1 июля. Сайт и мобильное приложение стали более удобными и полезными. Ключевыми изменениями портала стали упрощенный процесс подачи обращения — жителям теперь не надо выбирать категорию для размещения сообщения, улучшенная навигация и расширенная статистика с сортировкой по муниципальным образованиям", — приводятся в материале слова руководителя проекта "Добродел" Анатолия Молодцова.

Он отметил, что в новой версии портала также детально проработаны механизмы решения проблем и фиксирование сроков. Особое внимание уделяется проблемам, которые требуют более восьми дней для решения.

Кроме того, одной из особенностей портала стало то, что теперь на нем будут проводиться голосования и опросы, позволяющие каждому жителю выразить свое мнение и принять участие в процессах, происходящих в регионе, добавил Молодцов.

Интернет-портал "Добродел" запущен в 2015 году для обратной связи с жителями и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.