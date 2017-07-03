В Подмосковье до конца года установят порядка 190 игровых комплексов

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. Порядка 190 игровых комплексов будет установлено до конца текущего года в Подмосковье, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Список из 101 адреса, где детские игровые комплексы будут установлены в первую очередь, уже сформирован на основе поступивших заявок. "Все игровые комплексы рассчитаны на две возрастные категории: дошкольников от 2 до 6 лет, и ребят школьного возраста от 6 до 16 лет", — приводит слова Хромушина пресс-служба МинЖКХ региона.

С начала года в Подмосковье установлены 15 детских игровых площадок: три в Орехово-Зуевском районе, по две — в Павловском Посаде и Балашихе, по одной — в городских округах Домодедово, Дзержинский, Электрогорск, Королев, Рузский, Шаховская, Чеховский и в Ногинском районе. Еще по 20 адресам в 16 муниципалитетах ведутся работы по монтажу детских игровых площадок.

Комплектность площадки зависит от занимаемой площади. В набор элементов входят два вида качелей, балансир, карусель, песочный дворик. Также возможна установка тренажеров, спортивной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол. На всех комплексах в обязательном порядке применяется ударопоглощающее атравматичное прорезиненное покрытие, говорится в пресс-релизе ведомства.

Сейчас на всех площадках силами муниципальных образований ведутся работы по обустройству прилегающей территории и пешеходных дорожек. Также к концу текущего года должны быть выполнены работы по устройству освещения и видеонаблюдения.

Всего с 2013 по 2016 год в рамках реализации программы "Наше Подмосковье" в Московской области установлены 319 современных детских площадок.