Порядка десяти новых парков появится в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Порядка десяти новых парков планируется создать в 2018 году в Подмосковье, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Количество заявок от муниципалитетов на создание новых парков увеличивается, в следующем году хотят создать порядка 10 новых парков", — сказала она в рамках церемонии награждения победителей смотра-конкурса "Парки Подмосковья" в Химках.

Кроме того, министр пояснила, что если раньше в Подмосковье в приоритете было благоустройство существующих парков, то сейчас акцент делается на создание новых парков.

По словам министра, на проектирование новых парков и благоустройство ряда существующих из областного и муниципальных бюджетов выделено 380 миллионов рублей.

Всего же за 4 года по губернаторской программе "Парки Подмосковья" количество парков в регионе увеличилось с 25 до 82. "Увеличение числа парков — это запрос жителей, и мы будем его удовлетворять", — сказала Косарева.