В Подмсоковье начался сезон футбольной любительской лиги

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Московской области начался сезон любительской футбольной лиги, сообщил телеканал "360".

В первом матче турнира приняли участие экс-капитан сборной России Роман Широков и министр спорта Подмосковья Роман Терюшков.

"Во всех муниципальных образованиях большое количество любительских команд. Есть зявка от любителей играть между собой на уровне региона. Сделаем несколько дивизионов по силе", — рассказал Терюшков.

Задача лиги — объединить все команды Подмосковья в единый регулярный чемпионат. Лучшие команды получат возможность сыграть на общероссийском уровне. Кроме того создание ЛФЛ призвано развивать в регионе массовый и детский спорт.