Жители и гости Луховиц отметили "Праздник огурца"

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. 1 июля в подмосковных Луховицах прошел "Праздник огурца", сообщил телеканал "360".

В рамках фестиваля прошла ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции местных производителей, изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и сувенирной продукции.

Участникам праздника показали театрализованное представление, для них подготовили конкурсы, гостей мероприятия также угощали местными огурцами.

Луховицкие огурцы известны по всей России, а огуречный промысел в Луховицах, которые расположены в пойме реки Ока, развивается с 30-х годов прошлого века.