В Истре прошла спартакиада работников ГИБДД

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. 30 июня в подмосковной Истре прошла десятая спартакиада, посвященная Дню образования службы ГАИ-ГИБДД. Об этом сообщил телеканал "360".

Более 1500 автоинспектором соревновались в легкоатлетической эстафете, плавании, подтягивании на перекладине, перетягивании каната и в гиревом спорте

В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники ОГИБДД МУ МВД России "Одинцовское", второе досталось 14 батальону ДПС, тройку лучших замкнули инспекторы из восьмого батальона ДПС.

На мероприятии, на которое пришли более 3000 человек, также выступили звезды российской эстрады, среди которых были Александр Маршал и группа Uma2rmaH. Помимо этого, посетители фотографировались с раритетными автомобилями ГИБДД, мотоциклами, рациями.

Целью спартакиады стала пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация занятий спортом и повышение уровня профессиональной и физической подготовки.