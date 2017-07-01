В Подмосковье появится новая программа газификации

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Московской области разрабатывается новая программа газификации, которая заработает после 2019 года. Детали программы, которую представят в региональном правительстве в сентябре, обсудили на заседании комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщил телеканал "360".

На газификацию 82 населенных пунктов, в которых проживают порядка 32,5 тысячи человек, власти потратят больше двух миллиардов рублей. В программу также включат сельские населенные пункты с населением от 100 человек. Однако сообщается, что во многих селах области живут меньше жителей. Единственный вариант проведения газа в такие населенные пункты – это технологическое присоединение.

В настоящее время уровень газификации в Подмосковье составляет 96%. По стране эта цифра составляет порядка 66%.

Проект "Умная газификация", которую представили в Московской области в июне, позволяет малочисленным населенным пунктам, садовым и дачным товариществам, а также коттеджным поселкам, не соответствующим критериям включения в программу "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", получить возможность газифицировать свои дома.