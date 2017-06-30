Губернатор Подмосковья опроверг информацию о точечной застройке в Одинцове

МОСКВА, 30 июн — РИА Недвижимость. Точечной застройки на Можайском шоссе в подмосковном Одинцове не будет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360 Подмосковье".

Жители Одинцова обратились к губернатору с требованием запретить точечную застройку вблизи дома на Можайском шоссе, 136а. Сейчас на этом месте зеленая зона, и жители обеспокоены слухами о строительстве многоэтажки.

"Мы запретили точечную застройку и рассматриваем только комплексные проекты. Я удивлен этому обращению! Точечная застройка, особенно в таких городах, как Одинцово, запрещена", — сказал Воробьев.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов рассказал, что ранее действительно планировалось застроить эту территорию в рамках реконструкции городского квартала 6-6а и переселить в новый дом жителей из ветхого и аварийного жилья. Однако по просьбам жителей городские власти не поддержали проект компании "Юасстрой" и обязали застройщика изменить проект планировки территории.

Губернатор поручил Иванову взять на контроль ситуацию, съездить в микрорайон, встретиться с жителями и снять их тревогу по поводу точечной застройки.