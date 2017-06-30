В Подмосковье с начала года из лесов вывели сорок человек

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На сегодняшний день уже сорок человек нашли и вывели из леса в Подмосковье за 2017 год, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства области Дмитрия Пестова.

"С начала года сотрудники подразделений МЧС, "Мособлпожспас", добровольцы отряда "Лиза Алерт" и других добровольных спасательных формирований вывели из лесов Подмосковья 40 заблудившихся, в том числе 10 детей", — рассказал Пестов.

Кроме пешего поиска людей в лесах применяется также поиск на вертолетах. В июне был случай, когда два заблудившихся девятилетних мальчика успели сделать звонок родителям и спасателям и сказать, что они видят вокруг себя, пока телефонные устройства не выключились. Для поиска был задействован авиационно-спасательный отряд.

Пешком детей вышли искать спасатели, медики, лесники, полицейские и волонтеры. Ребят нашли довольно быстро несмотря на то, что ситуация была сложная. Их нашли всего за три с половиной часа с момента звонка. Оба мальчика не пострадали.

МЧС озвучивает правила, которые необходимо выполнять при походах в лес. Обязательно нужно взять медицинские препараты, если их нужно применять по показанию здоровья, запас продовольствия и воды. Одеться лучше ярко, потому что яркие цвета лучше видно спасательным отрядам. Заранее позаботиться о зарядке телефона, и в случае, если вы не можете найти выход из леса, сразу звонить по единому номеру спасения "112".