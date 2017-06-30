В Подмосковье 1 июня пройдет масштабный "Фестиваль парков"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Московской области 1 июля откроется "Фестиваль парков", сообщил телеканал "360". Парк имени Толстого в Химках станет главной площадкой мероприятия.

Для химчан и гостей города подготовлена праздничная программа. Восемь тематических площадок будут работать с 12:00. Кроме того, в субботу станет известно, кто победил в смотре-конкурсе "Парки Подмосковья".

Эстрадный оркестр встретит посетителей у главного входа в парк. В "Городе мастеров" возле памятника Льву Николаевичу Толстому пройдут мастер-классы росписи по стеклу и плетению ирландского кружева.

Кроме того, в программе фестиваля — "Картинная галерея под открытым небом", концерт костюмированного оркестра "Джаз бенд", игровая программа "Борцы сумоисты", веселые старты и силовые конкурсы.

Гончарному искусству можно будет обучиться возле колеса обозрения, а около фонтана будет уставлена галерея под открытым небом. Танцевальные мастер-классы пройдут на Фестивальной площади с 12:00 до 18:00.

Выступления популярных исполнителей — певицы Юлии Началовой и группы "Градусы", а также творческих коллективов округа запланированы на основной концертной площадке.