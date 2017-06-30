Определена компания, которая займется эксплуатацией полигона "Кучино"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Эксплуатацией закрытого полигона "Кучино" в Балашихе теперь займется ООО "Биорем", сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области по итогам первого заседания общественной мониторинговой группы по полигону.

Как отмечается, компании предстоит поддерживать объект в нормальном состоянии и готовить его к рекультивации. Подчеркивается, что Минэкологии разработало техническое задание на подготовку проекта рекультивации, который планируется создать в течение 5-6 месяцев. По данным министерства, рекультивация начнется в 2018 году.

"Новая эксплуатирующая компания будет проводить остальные мероприятия, предусмотренные "дорожной картой": откачку фильтрата, возведение ограждений по периметру полигона, очистку прилегающей территории, прокладку технологических дорог для подхода техники, которая будет занята на рекультивационных работах", — говорится в сообщении.

В ходе "прямой линии" 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.