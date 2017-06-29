В Подмосковье запустили пилотную "Карту путешественника"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Карту путешественника" начали тестировать в Московской области. В ее стоимость входят проезд и путеводитель. Держателям карты будут предложены бонусы и скидки. Первым направлением, вошедшим в пилотный проект, стал Сергиев Посад. Вскоре также добавятся другие города региона. Об этом сообщил телеканал "360".

"Исследовать в рамках проекта можно будет не только Сергиев Посад, но и многие другие города Московской области, например, Коломну, Дмитров", — отметил представитель компании "Октопасс" Максим Годяцки.

Карта будет доступна в двух языковых вариациях. Стоимость ее будет колебаться от одной до пяти тысяч рублей, в зависимости от включенных в нее опций. Участие в тестировании программы, которое проходило с середины зимы, приняли около 80 человек.