Закрытый полигон "Кучино" в Подмосковье начали засыпать чистым грунтом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чистый грунт, который получают из строительных котлованов в Москве, начали привозить на закрытый полигон бытовых отходов "Кучино". Это будут делать каждый день. Согласно расчетам, во время предварительного периода перед рекультивацией свалки, необходимо будет завести порядка 400 тысяч тонн грунта. Такая мера позволит уменьшить вред, наносимый окружающей среде. Об этом сообщил телеканал "360".

"Принято решение, что на полигон будет завозиться чистый грунт. Тело полигона будет накрыто им слоем в один метр. Это устранит все возможные запахи. К тому же отходы не будут разлетаться по округе, что предотвратит возгорание. Сейчас пожароопасный период", — рассказала начальник Управления экологического надзора Московской области Лариса Косюк.

Перед въездом на свалку грузовики осматривает охрана. Самосвалы попадают на полигон по специальной дороге. Привезенный чистый грунт они отвозят в отведенное для этого место. После этого бульдозеры выравнивают грунт.

Глава подмосковного Минэкологии Александр Коган отметил, что около 1,5 миллиона тонн мусора или около 80% от общего его количества привозили в "Кучино" из столицы.

"Для Московской области это общая проблема с Москвой. Речь идет не о мусоре, который произведен в Подмосковье, а о мусоре, который произведен в Москве. Это проблема и Подмосковья, и Москвы, и общефедеральная", — отметил политолог Константин Калачев.

Работы по рекультивации полигона "Кучино" будут проходить два года. Сейчас специалисты разрабатывают проект. В будущем на территории полигона бытовых отходов может появиться рекреационная зона.