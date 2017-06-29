В новых городских округах Подмосковья уменьшится цена проезда

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Цена проезда на автобусах компании "Мострансавто" в новых подмосковных городских округах уменьшится с 1 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу транспортной компании сообщил телеканал "360". Это связано с преобразованием некоторых районов в городские округа.

Стоимость проезда внутри городского округа будет стоить 46 рублей при оплате наличными. По карте "Стрелка" цена будет значительно ниже — 31 рубль 65 копеек.

Новую стоимость проезда установят на около 100 маршрутах. Они находятся в Наро-Фоминском, Рузском, Зарайском, Ступинском, Павлово-Посадском, Луховицком и Чеховском городских округах.