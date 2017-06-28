Четыре завода по переработке мусора построят в Московской области

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первые два завода планируют построить к 2021 году, оставшиеся два — к 2022.

Четыре мусоросжигательных завода будут построены на территории Московской области в течение 4-5 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова и министра экологии и природопользования региона Александра Когана. Об этом сообщил телеканал "360".

Места для строительства завода будут выбираться вдали от населенных пунктов и с наименьшей плотностью населения. На данный момент выбираются площадки, которые будут располагаться не только на территории Московской области, но и соседних объектов.

По словам Александра Когана, два завода планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, и еще два — к 2022. По возможности, сроки выполнения работ будут ускорены.

Заводы будут перерабатывать отходы как Московской области, так и Москвы. Вместимость каждого составит 700 000 тонн. В общей сложности они смогут переработать 2 800 000 тонн.

Работы по строительству предприятий будет выполнять Ростех совместно с компанией Hitachi.