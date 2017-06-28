Московская область хочет повысить оплату вывоза мусора

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За четыре года в регионе закрыли 22 полигона бытовых отходов.

Для жителей и организаций Подмосковья, которые собирают мусор раздельно, власти региона хотят понизить оплату вывоза мусора, и в то же время повысить оплату для тех, кто не собирает мусор раздельно, сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова Министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

"Мы будем выходить с инициативой создать систему стимулов для тех организаций, для тех многоквартирных домов, управляющих компаний, СНТ, коттеджных поселков, которые будут заниматься раздельным сбором отходов: установить пониженные тарифы для уплаты за сбор и транспортировку отходов. И повышенные для тех, кто раздельным сбором отходов не занимается", – заявил Коган.

Всего 39 полигонов по размещению бытовых отходов вели работу в московском регионе в 2013 году. С 2013 по 2017 год закрыли 22 полигона. Каждый год в области собирают 11 миллионов тонн коммунальных отходов, из них 7, 9 миллиона тонн отправляют в область из Москвы.

Ежегодно количество отходов растет, а число полигонов уменьшается.