Селезнева взяла четыре медали на международных соревнованиях по гимнастике

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Екатерина Селезнева завоевала на международном турнире три золотые и одну серебряную награду.

Гимнастка из Московской области Екатерина Селезнева завоевала три золотые и одну серебряную медаль на соревнованиях международного уровня по художественной гимнастике, которые прошли в Израиле, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Екатерина Селезнева выступала в составе российской сборной на соревнованиях в индивидуальных упражнениях по художественной гимнастике. Турнир проходил в израильском городе Холоне.

Золотые награды спортсменка завоевала в дисциплинах "Индивидуальное многоборье", "Обруч" и "Булавы". Серебряную медаль девушка выиграла в дисциплине "Мяч".