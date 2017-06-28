Бесхозные детские площадки Подмосковья должны быть взяты на учет до 15 июля

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Все бесхозные детские площадки в Московской области должны быть взяты на учет до 15 июля, сообщила пресс-служба детского областного омбудсмена.

Ранее стало известно, что в Ступинском районе Подмосковья восьмилетняя девочка погибла от удара металлическими качелями по голове. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила с инициативой провести проверку безопасности детских площадок в регионе. В правительстве Московской области прошло селекторное совещание, посвящённое благоустройству детских площадок.

"Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова инициировала проведение совместных рейдов инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, общественников и представителей районных администраций. В результате демонтировано 167 площадок и 250 отдельных игровых элементов. Больше всего площадок, которые морально устарели и не соответствуют современным требованиям, в Дмитровском районе, в городских округах Коломна, Орехово-Зуево, Подольск", — говорится в сообщении.

В зоне особого риска по-прежнему находятся так называемые бесхозные игровые и физкультурные площадки, которых в Подмосковье 445.

"На состоявшемся селекторном совещании в Доме Правительства Московской области главам администраций было поручено в срок до 15 июля поставить на баланс управляющих компаний все бесхозные площадки", — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе зампреда областного правительства Дмитрия Пестова, муниципальные власти не только должны завершить работу по постановке на учет бесхозяйных детских площадок и закреплению ответственных за их эксплуатацию, но и обеспечить их обслуживание согласно существующим правилам и регламентам со своевременным демонтажем и заменой опасных и неисправных частей.