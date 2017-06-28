Бесхозные детские площадки Подмосковья должны быть взяты на учет до 15 июля

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Все бесхозные детские площадки в Московской области должны быть взяты на учет до 15 июля, сообщила пресс-служба детского областного омбудсмена.
Ранее стало известно, что в Ступинском районе Подмосковья восьмилетняя девочка погибла от удара металлическими качелями по голове. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила с инициативой провести проверку безопасности детских площадок в регионе. В правительстве Московской области прошло селекторное совещание, посвящённое благоустройству детских площадок.
В зоне особого риска по-прежнему находятся так называемые бесхозные игровые и физкультурные площадки, которых в Подмосковье 445.
"На состоявшемся селекторном совещании в Доме Правительства Московской области главам администраций было поручено в срок до 15 июля поставить на баланс управляющих компаний все бесхозные площадки", — добавили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе зампреда областного правительства Дмитрия Пестова, муниципальные власти не только должны завершить работу по постановке на учет бесхозяйных детских площадок и закреплению ответственных за их эксплуатацию, но и обеспечить их обслуживание согласно существующим правилам и регламентам со своевременным демонтажем и заменой опасных и неисправных частей.