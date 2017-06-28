В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода

КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Заключены соглашения по строительству четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области, заявил журналистам зампред областного правительства Александр Чупраков.

"Буквально вчера на заседании правительства мы приняли постановление, в котором утвердили соглашения, заключаемые между правительством Московской области и инвестором. Как раз которое предусматривает строительство четырех заводов… и передачу земельных участков. Каждый из этих заводов вместимостью 700 тысяч тонн", — сказал Чупраков, отметив, что в роли инвестора будет выступать дочернее предприятие Ростеха.

Как отметил главы Минэкологии региона Александр Коган, в целом регион нуждается в 10-15 таких заводах.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Было решено закрыть полигон 23 июня.