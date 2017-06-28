Рекультивацию трех закрытых мусорных свалок Подмосковья начнут в этом году

КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Рекультивация трех закрытых мусорных полигонов начнется в этом году в Подмосковье, заявил журналистам зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Мы по первым трем полигонам в этом году приступаем к работам по рекультивации. Это, прежде всего, Каширский… Быково и Электросталь", — сказал Чупраков, добавив, что работы будут проходить при федеральном софинансировании.

Как отметил министр экологии региона Александр Коган, на работы по рекультивации этих свалок потребуется 1,8 миллиарда рублей: 400 миллионов — на Каширский полигон, 500 миллионов — на "Быково" и 900 миллионов рублей — на полигон в Электростали.

Ранее в ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.