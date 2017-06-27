В Подмосковье в течение недели представят план закрытия свалки в Балашихе

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство Московской области в течение недели представит план-график работ по закрытию и рекультивации свалки в Балашихе, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение закрыть мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. Путин дал соответствующее поручение после того, как к нему в ходе прямой линии 15 июня обратились жители Балашихи, живущие рядом с этим мусорным полигоном. Свалка площадью около 50 гектаров существует уже более 50 лет.

‎"Я думаю, что в ближайшую неделю четко можно будет говорить о конкретных сроках, графиках проведения проектных работ и когда можно будет приступить к рекультивации. В рамках всех поручений, которые сегодня были даны на совещании, я думаю, очень быстро отработают ответственные лица, и в течение недели представим вам конкретный план-график", — сказал Коган по итогам совещания в правительстве РФ по вопросу о закрытии свалки в Балашихе.

"Правительство Московской области приняло решение, и предусмотрены деньги на проведение рекультивации по принципу софинансирования, то есть объем средств уже предусмотрели в корректировках к бюджету", — продолжил он. Объем средств, которые выделяет правительство Московской области, будет определен после проектирования.

По его словам, сейчас на мусорном полигоне проводятся работы по содержанию и обслуживанию. "Необходимо принять дорожную карту, по которой будут проводиться все действия, чтобы предотвратить ущерб, который он может нанести, если его не эксплуатировать. Делаются обводные каналы, делается место сбора фильтрата, фильтрат будет собираться и вывозиться на очистные сооружения. Самое главное, с сегодняшнего дня туда пойдет чистый грунт. Для того чтобы сдержать полигон, надо завести порядка 400 тысяч тонн за это время, чтобы накрыть полигон, чтобы придавить его, чтобы предотвратить возгорания, которые возможны на неэксплуатирующемся полигоне, и, конечно, минимизировать запах… и предотвратить развитие фильтрата", — пояснил Коган.