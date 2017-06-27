Конкурсный отбор на создание коворкинг-центров завершился в Подмосковье

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области по итогам конкурсного отбора создадут 10 новых коворкинг-центров.

Конкурс на создание новых коворкинг-центров завершился в Московской области. В регионе появятся еще 10 учреждений такого типа. Конкурс проводили среди малых и средних подмосковных предприятий. Новые коворкинг-центры по итогам конкурса будет создавать компания "Реворк", которая уже имеет опыт в создании таких площадок. Об этом сообщил телеканал "360".

Министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев заявил, что коворкинги пользуются популярностью среди предпринимателей, так как такие центры позволяют снизить затраты на содержание офиса. Министр также отметил, что на создание каждого коворкинга выделят порядка 7,5 миллиона рублей.

Новые коворкинг-центры появятся в Балашихе, Видном, Клину, Коломне, Наро-Фоминске, Ногинске, Серпухове, Ступине, Щелкове, Электростали. Сейчас в регионе работает 15 таких центров, одновременно там могут работать около 400 человек.