Около 900 сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Порядка 900 детей устроили в замещающие семьи в Московской области в 2017 году.

Около 900 детей было устроено органами опеки и попечительства в замещающие семьи в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Зампред правительства заявила, что замещающие семьи в Подмосковье получают материальную поддержку. Ее размер зависит от формы устройства детей в семьи.

Забралова отметила, что замещающие семьи могут получить консультационную помощь. 73 службы сопровождения таких семей работают в Подмосковье. В них работает 400 педагогов-психологов, социальных работников, юристов, медработников.

"С начала 2017 года в Подмосковье психолого-педагогическую и правовую помощь получили около 3 400 семей", — Ольга Забралова.

В настоящее время в регионе почти 24 тысячи сирот воспитываются в замещающих семьях.