Восьмого июля в Сергиевом Посаде пройдет международная "Велоночь"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мероприятие состоится в регионе впервые.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву, летняя ночная велосипедная экскурсия доступна всем, также она не требует специальной физической подготовки.

"Велоночь" — культурно-спортивное мероприятие, которое объединяет в себе велопрогулку, осмотр достопримечательностей, а также комментарии и рассказы экскурсоводов. Плюс ко всему экскурсии проводят выдающиеся российские и зарубежные эксперты. В этом году программа будет обширной — про Михаила Нестерова и его знаменитую картину "Философы", которой исполняется 100 лет, расскажет научный сотрудник Третьяковской галереи Маргарита Чижмак; архитектурные памятники Сергиева Посада представит историк и идейный вдохновитель "Велоночи" Сергей Никитин, а крупнейший культуролог, многолетний президент научного совета Лувра Сальваторе Сеттис расскажет о современных подходах к сохранению рядовой застройки, актуальной для малых городов.

"Пара десятков километров за несколько часов с комментариями ведущих мировых историков и архитекторов. Спикеры подмосковной "Велоночи" – ведущие эксперты из России и Европы", — рассказала министр культуры МО Оксана Косарева.

Создатель "Велоночи" — историк Сергей Никитин — начал в 2007 году проводить мероприятия, где интерес к архитектуре, ландшафту и истории объединялся с велосипедной прогулкой. Команда российского историка уже провела такие велопрогулки в Риме, Лондоне, Нью-Йорке, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Казани. В этих мероприятиях приняло участие более 97 тысяч человек.

8 июля прямая трансляция выступлений спикеров и специально подобранного саунтдтрека будет идти на радиостанции "Радио Посад".

Для участия в "Велоночи" необходимо зарегистрироваться на сайте www.velonotte.com. Сбор участников состоится у Троице-Сергиевой Лавры на Красногорской площади в Сергиевом Посаде в 20:00.