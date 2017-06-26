Московская область вошла в пятерку самых музыкальных регионов России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Рейтинг самых музыкальных регионов России составили на основе данных о самых популярных open-air у россиян.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат", Подмосковье вошло в пятерку музыкальных регионов, ведь фестиваль "Усадьба Jazz" собрал в 2016 году 15 тысяч человек.

Первое место в списке заняла Тверская область — там проходит самый грандиозный рок-фестиваль лета — "Нашествие". Также в топе оказались Нижний Новгород (Alfa Future People), Пермский край с фестивалем Rock-Line, Ярославская область, в которой проходит "Доброфест".

В десятку самых музыкальных регионов России также попали Тульская область, Тамбов, Уфа, Калужская и Кемеровская области.