Число обманутых дольщиков в Подмосковье сократилось в 3,6 раза

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Московской области осталось пять тысяч обманутых дольщиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства области обсудил вопросы проблемных застроек и обманутых дольщиков. Губернатор потребовал доложить, что конкретно предпринимается по каждому из проблемных объектов. Об этом сообщил телеканал "360".

"Знаю, что ведется большая работа, и мы сократили число обманутых дольщиков с 18 тысяч до пяти тысяч человек. Эта тема требует постоянного нашего внимания", — отметил Андрей Воробьев.

Также в ходе совещания губернатор и зампреды подмосковного правительства обсудили вопросы благоустройства дворов.