МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, 25,6 тысячи пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Подмосковье с начала текущего года.

Высокотехнологичную медпомощь в МО оказывают 19 учреждений здравоохранения. Она финансируется за счет средств субъекта, межбюджетных трансфертов ФОМС и субвенций.

"Житель Московской области может получить высокотехнологичную медпомощь как в областном учреждении здравоохранения, так и федеральном. Жители Подмосковья могут оформить квоту на получение ВМП прямо из дома, подав заявление с необходимым комплектом документов через региональный портал госуслуг", — сообщила Ольга Забралова.

Как добавила О. Забралова, в 2017 году электронным сервисом воспользовались порядка 700 жителей Подмосковья.