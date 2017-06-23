Губернатор Подмосковья призвал глав муниципалитетов поздравить выпускников

ИСТРА (Московская обл), 23 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на семинаре для глав муниципалитетов, посвященном эффективному госуправлению, призвал их лично присутствовать на выпускном в парке "Патриот" и поздравить своих выпускников.

Региональный подмосковный выпускной пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Одинцовском муниципалитете 24 июня. Такой масштабный праздник для выпускников региона проводится впервые.

"Завтра у нас важное мероприятие, которое мы считаем одним из ключевых — мы должны объединять область, должны уделять внимание молодежи. Выпускной вечер, который пройдет — я прошу всех глав территорий обязательно присутствовать, поддержать ребят, поздравить ребят, мы будем все вместе с вами в парке "Патриот". Чтобы выпускники увидели своего главу, услышали от него приятные слова поздравления", — сказал Воробьев.