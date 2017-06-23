Губернатор Московской области открыл семинар по эффективному госуправлению

ИСТРА (Московская обл), 23 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу открыл семинар для руководителей органов государственной и муниципальной власти, посвященный внедрению современных принципов проектного управления в госорганах.

Семинар будет проходить 23-24 июня на базе корпоративного университета Сбербанка в Подмосковье, мероприятие проходит третий год подряд. С лекциями на семинаре будут выступать ведущие мировые эксперты по повышению эффективности госслужб.

"Надеюсь, что и сегодня, и завтра мы сможем уйти немножко в сторону от наших повседневных обязанностей и хлопот, которые нас окружают, и еще раз погрузиться в то, что может обогатить каждого здесь присутствующего для эффективной реализации тех государственных и муниципальных программ того служения, ради которого мы с вами в Московской области трудимся", — сказал Воробьев, открывая семинар.

По его словам, организаторы постарались сделать очередной семинар "максимально насыщенным" и приближенным к актуальным вызовам.

"Все мы должны работать результативно… Мы претендуем на то, что наши управленческие навыки, навыки современного менеджмента, автоматизации позволят нам обеспечить достаточные перемены", — подчеркнул Воробьев.