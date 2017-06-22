Последний день работы полигона "Кучино" сняли коптеры

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подмосковным властям немедленно закрыть полигон ТБО "Кучино" в Балашихе.

Официально свалка перестанет работать 23 июня. Коптеры телеканала "360" проследили за последним рабочим днем нашумевшей на всю страну свалки.

На полигон "Кучино" пожаловались местные жители в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным 15 июня. Они заявили, что неизвестные хулиганы неоднократно поджигали свалку, из-за чего рядом с ней было нечем дышать. После этого чиновники предлагали разные даты закрытия полигона, однако точку в обсуждении поставил Владимир Путин.

Президент распорядился закрыть в течение месяца полигон "Кучино" в Балашихе. Путин добавил, что лично проследит за выполнением его поручения. Ответственным за контроль над закрытием свалки был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.