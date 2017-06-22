В Подмосковье прошли испытания ГТО для маломобильных граждан

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Апробация испытаний ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в ФСК "Медвежьи озера" в подмосковном Щелково в рамках Спартакиады для инвалидов, сообщил телеканал "360".

Более ста воспитанников подмосковных специализированных интернатов протестировали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для инвалидов с I по VIII возрастную ступень.

В программе соревнований несколько испытаний, среди них: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 метров, сгибание разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения, сидя, подтягивание на перекладине, метание теннисного мяча в цель.

"У нас два раза в неделю тренировки по футболу, ежедневные тренировки по волейболу. Поэтому ребятам хотелось чего-то того, где себя можно проявить. И для них это новое — ГТО. Многие из них не знают, что это такое", — рассказала руководитель группы из Чеховского интерната Наталья Грамма.

Московская область вошла в число 17-ти пилотных регионов, участвующих в разработке норм ГТО для маломобильных граждан. Уже в следующем году по итогам апробации для них будут созданы специальные нормативы.