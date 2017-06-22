В Подмосковье на образование направили 400 миллионов рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. 22 июня, в Московской областной думе подвели итоги работы фракционного объединения в зимнюю сессию. Так, за этот период депутаты Мособлдумы направили почти 400 миллионов рублей на сферу образования в регионе. Об этом сообщили телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Также отмечается, что в 2017 году было проведено почти 1,2 тыс. мероприятий, 14 заседаний, одно из которых выездное. По итогам встреч в адрес парламентариев было направлено 108 протокольных поручений. При этом в территориальных округах прошло порядка трех тысяч мероприятий с общим охватом 700 тысяч жителей.

"Практически 50% вопросов, поступивших в адрес депутатов, решено положительно. Подавляющее большинство депутатов направило эти деньги на сферу образования (360 миллионов рублей), ЖКХ (74 миллиона рублей) и здравоохранение (68 миллионов рублей)", — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в развитие ЖКХ и социально-культурную сферу выделено более 700 миллионов рублей на проведение 1,5 тысячи дополнительных мероприятий.

В Закон "О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" внесено 1,5 тысячи мероприятий на сумму более 700 миллионов рублей.

"Главный итог первого полугодия 2017 года заключается в следующем: фракция сформировалась как сплоченная команда единомышленников, способная выполнять самые сложные задачи", — заключил Брынцалов.