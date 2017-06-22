В Подмосковье на средства реабилитации инвалидов выделят 25 млн рублей

Пациент в коляске на приеме у врача

Пациент в коляске на приеме у врача

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Как сообщил телеканал "360", с 1 января 2018 года устанавливаются права людей с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области.

Внесены изменения в областной закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области". В 2018 году из бюджета Московской области дополнительно будет выделено 24,9 миллиона рублей на средства реабилитации инвалидов в Подмосковье. Закон принят в трех чтениях на заседании Мособлдумы.

Список предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации и сроки пользования техническими средствами реабилитации до их замены будет устанавливаться областным правительством.