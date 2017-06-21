Около 120 подмосковных дорог уже отремонтировали по программе 2017 года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Подмосковье уже отремонтировали около 120 участков дорог, включенных в областную программу 2017 года. Всего в текущем году будет отремонтировано 3,1 тысячи километра дорог, или 1,9 тысячи участков. Темпы работ растут еженедельно, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Игоря Трескова.

По словам министра, протяженность дорожной сети Московской области — 14,5 тысячи километров. В этом году ремонту подлежат 2,1 тысячи региональных и 1 тысяча километров муниципальных дорог.

"По итогам 2016 года, в области отремонтировали 2,1 тысячи километров дорог. Из них 400 километров муниципальных и 1707 километров региональных дорог", — добавил Тресков.