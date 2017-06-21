Подмосковье заняло второе место в России по объему доходов за прошлый год

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За прошлый год подмосковные доходы составили 414 миллиардов рублей. По данному показателю Подмосковье занимает второе место по РФ и Центральному федеральному округу, сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющую обязанности министра экономики и финансов Московской области Елену Мухтиярову.

21 июня, в среду, в Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту закона "Об исполнении бюджета Подмосковья за 2016 год". В обсуждении приняли участие представители муниципальных районов и городских округов Московской области, регионального правительства, областной Контрольно-счетной палаты и общественные организации.

"Доходы за прошлый год составили 414 миллиардов рублей, по сравнению с 2015 годом увеличились на 21,4 миллиарда рублей, или на 5,4%. По объему доходов Московская область сохраняет ведущие позиции среди субъектов РФ и субъектов ЦФО, занимает второе место по данным показателям", – рассказала Елена Мухтиярова.

Также Елена Мухтиярова добавила, что по субъектам РФ темп роста подмосковных доходов составил 107%, по субъектам ЦФО – 109,1%. Основными источниками доходов Московской области стали налоговые и неналоговые поступления, которые составили 383,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Подмосковья возросли на 45 миллиардов рублей, или на 13,3%.