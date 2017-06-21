Воробьев предложил ужесточить наказание за нелегальные свалки

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил подготовить законодательную инициативу, ужесточающую наказание за незаконные свалки. Об этом он заявил на встрече с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщил телеканал "360".

По словам губернатора, ситуация с незаконными навалами мусора в Московской области является тревожной и безобразной. Несмотря на то, что уже организуются субботники, организаторы загрязнений зачастую остаются безнаказанными.

"Мы сколько угодно можем фотографировать нелегальные свалки, развалы мусора. И я благодарен ОНФ, что эта работа ведется. <…> Но без наказания мы так и будем бегать в фартуках, перчатках и убирать. <…> Давайте вместе с ОНФ, с опорой на их материалы готовить законодательную инициативу", отметил Андрей Воробьев.