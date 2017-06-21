В Подмосковье 10% ветхого жилфонда приходится на панельные пятиэтажки

МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Порядка 10% ветхого жилого фонда в Московской области, который необходимо сносить и модернизировать, приходятся на панельные пятиэтажки, сообщила в ходе круглого стола замминистра строительства области Евгения Соколова.

"По нашим данным, панельные пятиэтажки, которые требуют сноса и капитального ремонта, составляют 10-15% от всего ветхого фонда, который планируется модернизировать и приводить в надлежащий вид", — рассказала Соколова.

По её словам, всего на территории Московской области ветхого и аварийного фонда — 2,9 миллиона квадратных метров. На 1,4 миллиона квадратных метров из них определён механизм сноса и расселения домов.

"Также 1 миллион квадратных метров надо включить в те или иные программы, и 157 тысяч — этот новый аварийный фонд, который признан таковым с 1 января 2015 года по 1 января 2017 года. Они сконцентрированы в 10 муниципальных образованиях, среди которых Сергиево-Посадский, Клинский, Орехово-Зуевский. Мы планируем расширить программу переселения из аварийного жилья с 2016 по 2019 годы, и эти дома включить в программу и расширить объём финансирования. Если мы включим эти квадратные метры, мы станем первым в России регионом, кто определил судьбу каждого аварийного дома", — добавила Соколова.