В Подмосковье более 500 общежитий не вошли в программу капремонта

МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Более 500 общежитий в Подмосковье не вошли в региональную программу капремонта, сообщил в ходе круглого стола в среду руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

"В региональную программу капремонта вошли более чем 44 тысячи домов, более девяти тысяч не вошли", — отметил он, добавив, что в числе этих девяти тысяч, в частности, 1,2 тысячи аварийных домов, около четырёх тысяч домов, где менее трёх квартир, и более 500 общежитий.

"В общежитиях прописано более 65 тысяч человек, их площадь превышает миллион квадратных метров. Больше всего таких общежитий в Балашихе, Наро-Фоминске и Одинцове", — сказал он.

Что касается аварийных домов, которые не включили в программу капремонта, 446 домов входят в программу расселения, добавил Соков. По 785 домам органы местного самоуправления их судьбу не решили.

Также, по словам главы региональной Госжилинспекции, в Московской области находятся более 6,3 тысячи многоквартирных домов с деревянными перекрытиями, а также более 4,5 тысяч домов постройки до 1945 года. Такие конкретные дома могут попасть в программу реновации, если она будет проведена в Подмосковье.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства ЖКХ региона, в 2017 году в Подмосковье отремонтируют более 3 тысяч домов, на эти цели выделено более 16 миллиардов рублей.