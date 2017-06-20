Жителей 37 тысяч квадратных метров ветхого жилья расселят в Подмосковье

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Государство выделит на эти цели 11,4 миллиарда рублей.

В московском регионе ведется работа над проектом по улучшению условий жизни населения путем замены аварийного жилья новым, благоустроенным. Об этом сообщил телеканал "360".

Объемная программа по расселению жителей ветхого жилья в Подмосковье началась еще в 2016 году. Под программу попадают жилые здания, которые получили статус аварийных до первого января 2015 года. Государство планирует переселить 16 196 человек и освободить 6603 жилых дома, общая площадь которых равна 266,5 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда на территории 62 муниципалитетов московского региона. Программа рассчитана на четыре года: с 2016 по 2019.

Всего 11,4 миллиарда рублей будет выделено государством на данный проект, из них 8,8 миллиарда выделит региональный бюджет.

За 2016 год по программе ликвидации аварийного жилья в новые дома переехали 1303 человека из жилых помещений, площадью 19,7 тысячи квадратных метров.

"В 2017 году в 18 муниципальных районах и городских округах региона должно быть расселено 920 жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что позволит обеспечить комфортным жильем 2373 гражданина", — сообщил Сергей Пахомов, министр строительного комплекса Подмосковья.

По словам министра, из бюджета Московской области на реализацию программы выделят 3,4 миллиарда рублей, из местных бюджетов выделят один миллиард. Уже 100% земельных участков сформировали для возведения новых домов для населения, попавшего под программу. Также уже подготовлена и получена исходно-разрешительная документация для расселения 33,9 тысячи квадратных метров, что составляет около 90% от целевого показателя расселяемой площади, которая запланирована на текущий год.

Жителям ветхого жилья в обмен на аварийные предоставят благоустроенные квартиры, большинство из них в новостройках.

"На сегодняшний день уже приступили к строительству либо подобрали готовые квартиры для расселения 842 человек девять муниципальных образований", — заявил Сергей Пахомов.

Пахомов добавил, что среди этих муниципалитетов: Дмитровский, Орехово-Зуевский, Солнечногорский, Шатурский, Ногинский, Сергиево-Посадский районы, городские округа Егорьевск, Серебряные Пруды, городское поселение Клин. Общая площадь расселения в перечисленных муниципалитетах равна 13,3 тысяч квадратных метров, что составляет 35,8% от плана на 2017 год.