Музыканты из Подмосковья перепели The Beatles к юбилею Пола Маккартни

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Музыканты из Реутова перепели балладу "Black Bird" Маккартни в академической манере в честь его 75-летия.

Музыканты из подмосковного Реутова перепели балладу "Black Bird" Пола Маккартни в академической манере в честь его 75-летия, сообщил телеканал "360". Как рассказала одна из авторов идеи преподаватель музыкальной хоровой школы "Радуга" Анна Половинкина, после того, как она узнала, что у Пола Маккартни будет юбилей, она решила к нему подготовиться.

"Единственное, что музыкант может подарить музыканту — это положительные эмоции. Поэтому мы с детьми тщательно выбрали произведение, записали его и очень надеемся, что оно "докатится" до сэра Пола Маккартни", — рассказала Анна Половинкина.

Она также выразила надежду, что Маккартни оценит подарок и "получит те самые эмоции, которые мы бы хотели ему подарить".

Как рассказала Половинкина, тяжелее всего было выбрать композицию, которую смогли бы исполнить академические вокалисты. В итоге, после долгих поисков произведения, которое можно было бы "переложить для академических юношеских голосов на шесть-семь партий и исполнить так, чтобы это звучало достойно и красиво", музыканты остановили свой выбор на акустической балладе "Black Bird" 1968 года.

Участниками проекта стали шесть солистов хоровой школы в возрасте от 14 лет до 21 года. Специальную аранжировку для музыкального поздравления создал дирижер из Москвы Вячеслав Сержанов, а местное телевидение помогло в съемках клипа.