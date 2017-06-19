В Подмосковье создан штаб обеспечения безопасности Кубка конфедераций

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Межведомственный оперативный штаб для координации действий по обеспечению безопасности на время Кубка конфедераций-2017 действует в Подмосковье, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.
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"На территории Подмосковья в период проведения Кубка конфедераций (17 июня — 2 июля) спасательные подразделения и службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Для координации действий по обеспечению безопасности при проведении соревнований в правительстве Московской области функционирует межведомственный оперативный штаб", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в муниципальных образованиях региона, задействованных в Кубке конфедераций-2017, установлено свыше 1,7 тысячи камер наружного видеонаблюдения, которые внедрены в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный регион". На территории региона активно действует единый международный номер вызова экстренных служб "112". В областной "Системе-112" работают профессиональные переводчики со знанием английского, немецкого, французского и финского языков.
Также в "Системе-112" организовано круглосуточное дежурство психологов, которые готовы оказать профессиональную помощь. В рамках совершенствования системы уже внедрен механизм автоматического определения местонахождения обращающегося. Для удобства людей с нарушениями речи и слуха прием вызовов осуществляется сурдопереводчиком. В настоящее время внедряется механизм приема обращений через sms-сообщения.
"Для обеспечения безопасности в период проведения Кубка конфедераций-2017 на территории Подмосковья сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 1,5 тысячи человек и 450 единиц специальной техники. С персоналом объектов инфраструктуры Кубка проводятся регулярные инструктажи, учения и тренировки", — отметил Пестов, которого цитирует пресс-служба.
В Московской области сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний, подготовлено более тысячи дизельных электростанций. На предприятиях жизнеобеспечения установлено усиленное дежурство руководящего состава и оперативного персонала.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоялся в минувшую субботу в Петербурге.