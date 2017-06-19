Праймериз регионального отделения "Единой России" прошел в Подмосковье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Единороссам необходимо определиться с кандидатами, которые представят партию на выборах 10 сентября.

Региональное отделение партии "Единая Россия" провело праймериз в Подмосковье в воскресенье, 18 июня. Об этом сообщил телеканал "360".

Единороссы первыми провели предварительное голосование, во время которого избиратели самостоятельно формируют списки будущих кандидатов.

Выборы пройдут в Московской области 10 сентября. В этот день в регионе определятся с властью местного уровня, которая должна будет решать насущные проблемы жителей Подмосковья.