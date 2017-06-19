Около 200 человек поучаствовали в мотогонках под Волоколамском

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Они соревновались в рамках чемпионата по мотогонкам "Российский супербайк".

На гоночной трассе Moscow Raceway под подмосковным Волоколамском прошел третий этап чемпионата по мотогонкам "Российский супербайк". В соревнованиях приняли участие около 200 человек из десяти городов, сообщил телеканал "360".

Мотоциклисты соревновались в нескольких дисциплинах, в частности, Superbike и Supersport, а также в женском, любительском и других подклассах.

По словам одного из участников гонок Сергея Крапухина, пилоты меняют мотоциклы каждые один-два года.

"Год, максимум два года, мы меняем мотоциклы, потому что мы их полностью переделываем. Вот такой мотоцикл в магазине стоит почти два миллиона рублей, плюс нужно почти столько же вложить, чтобы этот мотоцикл был конкурентоспособным", — рассказал Крапухин.

Помимо непосредственно мотогонок, на мероприятии проходили показательные заезды на скутерах и квадроциклах, тест-драйвы мототехники и виртуальные гонки. Кроме того, перед зрителями выступил Мототеатр.